Weekend festivali esinejate hulka lisandusid Knife Party ja Angerfist

Esinejate hulka lisandusid ka Ally x Siger, Epordwerk, Erki Sarapuu, Filatov & Karas, Fox Stevens, Hot'N Handsome, Kert Klaus, Marc, Marek Talivere, Milwin, Pawl, Pegboard Nerds ja Sven Arusoo.

Eelnevalt on festivalile kinnitanud järgnevad artistid: Alan Walker, Alesso, Alex Mattson, Alma, Andres Puusepp, Alok, Armin van Buuren, Bass Modulators, Bebe Rexha, Bombossa Brothers, Brennan Heart, Camo & Krooked, Cartoon, The Chainsmokers, Chase & Status, Cheat Codes, Clean Bandit, Coverk x Byte, deadmau5, Don Diablo, Futuristik, Flux Pavillion, GTA, Jauz, Kisma, Kristjan Hirmo, Kungs, Macky Gee, Madison Mars, Martin Garrix, MHKL, Matrix & Futurebound, NOËP, Proteus, Púr Múdd, Radical Redemption, Rae Sremmurd, R3hab, Sub Focus, Syn Cole, Tchami, The Second Level, Tungevaag & Raaban, Valentino Khan, Wild Motherfuckers ja [Ex] Da Bass.

Weekend Festival Baltic toimub 3.-5. augustini Pärnu rannas.