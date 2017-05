Noortebänd ootab veel kolm päeva demosid

Konkursist on oodatud osa võtma nii bändid kui ka üksikartistid, kes viljelevad omaloomingut. Lisaks ei tohi ühegi osaleja vanus ületada 26 eluaastat.

Mullu võitjatiitliga pärjatud ja ka rahvalemmiku auhinna koju viinud The Notes leiab, et just tänu Noortebändile on nende nimi inimestele tuttav ja seetõttu tuntakse nende muusika vastu rohkem huvi. "Noortebändi heakskiidu-pitser annab inimestele teatud kindlustunde ja seetõttu ollakse julgemad meiega tutvuma ja esinema kutsuma," selgitasid bändiliikmed.

The Notes soovitab kõigil noortel muusikutel konkursile kandideerida, kuna lisaks võimalusele end avalikkusele tutvustada, saavad osalejad ka väärtuslikku tagasisidet oma ala professionaalidelt. "Konkurss pani meid kindlasti enda live’i paremini läbi mõtlema - seda nii lugude mitmekesisuse kui ka üldise vibe’i osas," lisasid nad.

3. juunil valib žürii laekunud demode seast välja edasipääsejad oktoobrikuus toimuvateks poolfinaalideks, nendega liitub kolm bändi piirkondlikelt bändikonkurssidelt. Praeguseks on toimunud Rapla Vesiroosivisioon, kus pääsu poolfinaali kindlustas endale ansambel Creep Party ja Tudengibänd, millest pääses edasi Homage.

Aastate jooksul on Noortebändi konkursist tuule tiibadesse saanud mitmed tuntud tegijad nagu Lepatriinu, The Notes, The Boondocks, Ziggy Wild, EIK, Sibyl Vane, Slippery Slope, Frankie Animal ja paljud teised.