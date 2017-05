Tippmodell Alexandra Elizabeth Ljadov: tõlgin kõik ideesähvatused visuaalseks kunstiks

Ljadov tegutseb nimelt ka videokunstnikuna.

"Lihtsalt modellina annan ma edasi kellegi teise lugusid ja ideid, videotes aga saan jutustada enda omi," kõneles Ljadov intervjuus Arterile.

Ljadov lisas, et teda käivitab see, et filmis peab kõik olema hästi autentne ja seal pole photoshop´i.

"Muidugi on see võimalik, aga see oleks ülihull töö. Videosse saab rohkem ehedust sisse panna, see on suurem väljakutse ja annab palju rohkem edasi. Tunnen praegu, et saan kõik oma ideesähvatused tõlkida visuaalseks kunstiks – see on minu eneseväljenduse kanal," rääkis ta.

Ljadov ütles veel, et loomingulise töö õnnestumiseks on kõige olulisem aus tagasiside.

Üks Ljadovi stiilinäidetest: