Ka Kohtla-Järvel on laulupeole venekeelse laulu lisamise osas arvamused erinevad

Kõlvarti mõte Eesti laulupidudel venekeelseid laule esitada on saanud erinevat vastukaja. Dirigent Hirvo Surva sõnul ei peaks laulupidu siduma rahvuspoliitikaga ja oluline pole, mis keeles lauldakse, vaid milline muusika sobib peole. Dirigent Viktoria Portsmuthi arvates tasuks mõelda sellele, kui palju eestlasi jätaks venekeelse laulu kõlamise tõttu protestiks peole minemata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohtla-Järvel on kakskeelset mudilaste laulu- ja tantsupidu peetud juba 15 korda. Sealgi kõlas erinevaid arvamusi, kas ka suur tantsu- ja laulupidu peaks olema mitmekeelne.

Lapsevanema Uljana Barabina arvates võiks mõni laul suurel peol siiski vene keeles olla.

"Kuna peol esinevad ka vene lapsed, siis võiks lisaks eesti lauludele mõned laulud tasakaalu mõttes vene keeles olla. Tore ju, kui mõlemas keeles lauldakse. Samas, kui ma Kohtla-Järve mudilaste peol kuulsin, et ka vene keeles lauldakse, siis ma isegi imestasin," rääkis Barabina.

Ka muusikaõpetaja Viive Norlind kiitis Mihhail Kõlvarti idee heaks. "See on väga hea mõte. Eesti keel on muidugi me oma kodune keel, aga miks mitte võtta vene keelt sinna juurde, samuti teiste maade rahvatantse ja laule? Me oleme ju kõik sõbrad," arutles ta.

Muusikaõpetaja Larissa Sulg arvas, et laulu- ja tantsupidu võiks jääda siiski eesti repertuaari pärusmaaks, sest teistel rahvastel on Eestis olemas oma kultuuripärandi hoidmise üritused.

"Suure traditsiooniga laulu- ja tantsupidu on ju ainult Eestis ja tal on suur ajalugu. Lisaks sellele, lastele väga meeldivad eesti laulud ja tantsud," ütles Sulg.

Keelekümblusrühmas käiv Kamilia Kaiva ütles, et talle laulda ja tantsida meeldib, kuna see on lõbus tegevus. Erika Võhma sõnul teevad laste laulu- ja tantsupeod osalejate elu ilusamaks.

"Need on sellised peod, mis on pühendatud lastele, see tähendab ainult meile. Ja ma armastan neid pidusid," ütles ta.