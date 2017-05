Märt Avandi meenutas kummikeksumängu

Märt Avandi ütles, et Pardirallil läheb sel aastal hästi.

"Praegune mai lõpp on parem kui kõik eelnevate aastate mai lõpud," sõnas Avandi. Sel aastal on parte rallitamas kokku 11 000, omaniku neist on leidnud praeguseks 5767.

Kaheksa-aastane Frida on aga kooliprojekti raames toonud turule kummikeksu, et taaselustada vana populaarset mängu. Grete Lõbu pani Avandi otse-eetris keksutama.