"Ringvaade" esitles merepõhjast leitud müstilisi esemeid

Lennusadamasse on jõudnud suur hulk vee alt avastatud seninägematuid esemeid, mille otstarvet teadlased ei oska kuidagi seletada. Jüri Muttika käis asja uurimas.

Allveearheoloog Vello Mäss ütles, et ülemöödunud suvel tuli Eesti mereväest informatsioon, et Naissaare lähistelt on leitud tundmatu purjelaeva vrakk.

"Valisime paari päeva jooksul sobiva ilma, läksime kohale ja leidsimegi merepõhjast äärmiselt purustatud, väga viletsas seisukorras väikese purjelaeva vraki," sõnas ta. Halb seisukord viitas kohe laeva kõrgele vanusele. Tehti kaks sukeldumisretke ning avastati ennenägematu kollektsioon keraamilisi nõusid.

"Kahe päeva jooksul tõime välja viiskümmend erinevat eset."

Kogenud arheoloog Erki Russow ei osanud aga neid esemeid nähes midagi arvata.

"Kogu oma lühikese karjääri jooksul, kõigest natuke üle 20 aasta, nägin ma sellist asja esimest korda," tõdes ta. Teooriaid on palju, aga päris selge arusaamani leitud esemete omaaegsest funktsioonist siiski jõutud pole.