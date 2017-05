Peaminister veedab napi suvepuhkuse looduses

Jüri Ratas, kes on tuntud oma looduslähedaste ajaveetmisviiside poolest, lubas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et telgis ööbimised ei jää ka sel aastal ära, hoolimata tegusast peaministri-ametist. "See vastab tõele, et loodus mulle tõesti meeldib, see on tänu minu lastetoale ja minu emale-isale," rääkis ta.

Ratase kinnitusel naudivad looduses viibimist sama palju ka tema abikaasa ja lapsed.

"Kuna vanemate maakoht on Pärnumaal, siis kõige lähem rand on kaunis Kabli rand Häädemeeste vallas, nii et kindlasti olen mõnikord seal," avaldas Ratas. "Kas puhkust tuleb? Ei, väga pikka ei tule, kui seda üldse tuleb. Hetkel paistab, et seda on väga keeruline leida. Aga selle üle ma ei nurise, sest ma mõistan seda kohustust, mis Eesti riigil on 1. juulist alates, siis on Eesti eesistumine Euroopa Liidus, see on hästi oluline. Seda tuleb väga tõsiselt võtta ja siin libastuda ei saa. Nii et tööd-tegemist jätkub, aga kindlasti ma pühendan ka suvel aega nädalavahetustel oma lastele, oma perele ja oma sõpradele."