"Ringvaate" toimetaja Kajar Kase sattus ootamatult Kevadtormile

"Omavahel öeldes me nagu väga suured kangelased ei ole," naeris Kase stuudios. "Enamik Kevadtormi inimesi on reaalselt veetnud kaks nädalat metsas kuskil maurates," selgitas ta lisades, et kuigi tema õppuse sisu on salastatud, kätkes see tema jaoks ühe päeva pikkust koolitust metsas, misjärel suunduti juba kontoriruumidesse.

Koos Mathis Bogensiga tutvustati "Ringvaate" stuudios elu-olu Kevadtormil ja võimalikke ohte.