Limonaad, Merevaik ja Maiuspala on eestlaste südames püsinud aastakümneid

"Ringvaade" käis koos Hannes Hermakülaga uurimas, millised kommid, juust ja karastusjook on püsinud edetabelite tipus juba 50 aastat ja kuidas neid valmistatakse.

Merevaigu retsept on püsinud muutumatuna juba 50 aastat ning selle aja jooksul on veidi muudetud vaid konsistentsi, kuna sai on ajas läinud pehmemaks. Sulatatud juustu retsept on küll salastatud, kuid kirjalikul kujul seda kuskilt raudkapist ei leia, vaid antakse edasi meistrilt-meistrile.

Limonaad on juba 71-aastane ning selle kunagiseks loojaks on grusiin. Limonaadi valmistamine algab Venemaalt saabunud kontsentraadist.

Eestlaste lemmikkommiks on juba viimased 60 aastat olnud Maiuspala. Aastas valmistatakse viis miljonit Maiuspala kommi.