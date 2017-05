Ratta- ja linnakultuuri festival Tallinn Bicycle Week tuleb taas

Seekordne festival toob päevavalgele värske Tallinna rattastrateegia, tutvustab ühte hästiunustatud vana rattaspordi ala kaheksakordse maailmameistri võimete kaudu ning aitab harida ratturite pealekasvu. Rattanädala raames toimuvad erinevad sündmused, nagu Eesti linnaratturite liidu konverents, mängulise rattasõidu õppe workshop, Tour d'ÖÖ, rattakino, rattapäev, Tallinn Legs Day rattavõistlused ning Velotiks.

Neljapäeval, 1. juunil toimub Von Krahlis Eesti linnaratturite liidu konverents, mille keskmes on värske Tallinna rattastrateegia, mis pakub välja ühe vastuse küsimusele, kuidas teha Tallinnast tõeline rattalinn? Lisaks käsitletakse linna- ja rattakultuuri arenguid ning diskuteeritakse rattakultuurist tulenevate ühiskondlike ning majanduslike mõjutuste üle linnaruumis. Konverentsil räägivad enda riigi kogemusest külalised Soomest, Taanist ja Hollandist.

Reede õhtul on juba traditsiooniks saanud varasuvine ühiskulgemine õhtustel linnatänavatel - Tour d'ÖÖ, mille lõpp-punktiks on seekord Tallinna lauluväljak. Tuuri lõpus kogunetakse laulukaare alla, et elada kaasa rattavõistlusele Tallinn Leg Days’ Criterium Race'ile, pärast mida on võimalus vaadata rattakino, kus näidatakse rattakultuuri teemalisi lühifilme ning animatsioone.

3. juunil oodatakse kõiki, nii suuri kui ka väikeseid Vabaduse väljakule rattapäevale, kus toimuvad erinevad rattavõistlused, lasteprogramm (vigursõit, joonistamine-meisterdamine), rattahoolduse ja -remondi töötoad ning harjutused igapäevaseks rattakasutuseks. Kohal on ka politsei, kes Ohutu Sõidu Kooli raames teeb lastele liiklusharjutusi. Eestit külastavad kaheksakordne rattagümnastika maailmameister David Schnabel ja LeaNiagara Franka, kes tutvustavad rattapäeval rattagümnastikat.

Õhtu kulmineerub suure rattapeoga Kultuurikatlas, kus peomelus toimub kaasahaarav pukirataste võidusõit, pinksiturniir ning lohakunni valimine. Peo peaesineja on norra-saksa DJ Telephones, kes eklektiliselt ja futuristlikult miksib muusikat nii house'i, techno kui ka disco žanrites.

Tallinn Bicycle Weeki lõpetab pühapäevane Velotiks linnapiknik, kus ühissõiduga kulgetakse Kultuurikatla juurest mööda linna Lauluväljakule.

Tallinn Bicycle Week toimus esmakordselt Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 raames. Festival tutvustab, uurib ja arendab jalgrattakultuuri Tallinnas ja teistes Eesti linnades. TBW kuulub EV 100 programmi.