Kinodesse jõuab auhinnatud noortefilm "Tschick"

Rõõmsameelse road-movie aluseks on Wolfgang Herrndorfi bestselleri staatusesse tõusnud romaan "Tschick" ("Why We Took the Car").

Et suvi ei läheks luhta, otsustavad kaks poissi "laenata" auto ja nii saab alguse pöörane suveseiklus. Filmi peategelased asuvad mässumeelsele teekonnale, mis ei tähenda vaid autosõitu maanteel. "Tschick" üritab portreteerida noorte inimeste tundeid ja arusaamu elust täiskasvanuks saamise teel ning mõista, miks teismeliste tegemised ei ole tegelikult nii tähtsad kui see, kuidas ja miks nad seda teevad.

Film linastub 26. maist kinodes Sõprus ja Artis.