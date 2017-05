Tom Cruise kinnitas "Tippkuti" järje filmimist

Näitleja Tom Cruise on kinnitanud, et 1980. aastate hittfilm "Top Gun" ehk "Tippkutt" saab peagi järje.

Austraalia televisooni hommikuprogramm uuris Cruise'ilt, kas 1986. aastal valminud filmi järge puudutavatel kuulujuttudel on alust, kirjutab BBC.

"See on tõsi, see on tõsi," kostis näitleja. "Ma alustan filmivõtetega ilmselt järgmisel aastal. See juhtub kindlasti."

Esialgne "Top Gun" pani aluse Cruise'i näitlejakarjäärile ning teenis 350 miljonit dollarit.

Lisaks piloot Mavericki kehastanud Tom Cruise'ile lõid "Tippkutis" kaasa ka Val Kilmer, Tim Robbins, Meg Ryan, Tom Skerrit ja Kelly McGillis.