Täna selgub "Ajujahi" võitja

Tiitlile konkureerivad:

Callmidwife.com, kes loob rasedatele veebi- ja mobiilirakendust Callmidwife.com, mis kasutab meditsiiniekspertide loodud teaduspõhiseid algoritme, mille abil saab naine enda rasedust paremini monitoorida, kaebusi diagnoosida ja koduseid ravijuhendeid kasutada. Lisaväärtusena pakub idee ämmaemanda nõuandetelefoni, live chat konsultatsiooniteenust ja peagi on lisandumas ka videokonsultatsioon, mis kõik on kättesaadavad ööpäevaringselt, seitsmel päeva nädalas.



TempID on ühekordselt või korduvalt kasutatav nutikleepekas, mis mõõdab ja salvestab kehatemperatuuri andmed, mis on loetavad mobiilist. Mobiilse rakendusega on võimalik erinevaid tervisenäitajaid analüüsida, pidada ravi-logi ja saata andmed mugavalt arstile. Hoides endas patsiendi koodi, saab toodet kasutada ka patsiendi isiku tuvastamiseks haiglates.



Finisher on osaleja, kes spordivõistlusel ületab finišijoone. Finsher.TV võimaldab osalejal oma positiivseid spordiemotsioone meenutada ja sõpradega jagada tootes selleks TV-sarnase video võistleja nime, numbri, koha ja ajaga. Viie kuuga on Finisher.TV esindatud erinevatel spordivõistlustel Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Austraalias.



