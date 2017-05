"Ajujahi" võitis nutikleepeka loonud TempID

Ka teised finaali pääsenud võistkonnad, Callmidwife.com ja FinisherTV said preemiad: 10 000 eurot kuulub Callmidwife.com-ile ning 5000 eurot spordivideote loojatele.

TempID prototüüp oli töökorras juba saate alguses, kuid siiski ei olnud meeskonna tee finaalini võrdselt tugev - kriisid vaheldusid eduga. Suurimaks takistuseks hindas meeskond saate jooksul sellise mõistliku hinnaga tootja leidmist. Žürii kahtles TempID võimekuses oma tegevust fokusseerida ja klientideni jõuda. Tekkis hirm, et prototüübist kaugemale ei jõutagi. Finaaliks oli toode valmis ja ka esimesed kliendilepingud sõlmitud.

Finaalis märkis žürii, et kuigi toode on tehnoloogiliselt tugev, tuleks välimuse kallal veel kõvasti tööd teha. Niisamuti kaheldi selles, kas kleepekale on õige hind määratud. "Meeskonnas puudub turundus- ja ärijuhtimiskompetents - see on fakt," sõnas Mart Maasik SEB-st.

Samas tunnustati meeskonda selle eest, et lubadus - saada valmis töökorras toode - on finaaliks täidetud ja seda võrdlemisi lühikese aja jooksul. "Tundub, et nad vajavad meie auhinnaraha selleks, et disaner palgata," arutles ka EASi nõukogu esimees Erki Mölder.

TempID: see oli pigem nagu ajajaht

Kevadel "Terevisioonis" esinedes pani TempID lauale rohelised-punased kleepsud. Tänaseks on toode saanud pehmema, valge ilme. "Loobumise mõtet kindlasti polnud, idee oli tugev ja uskusime sellesse," sõnas Mihkel Tedremaa. Siiski oli kuue kuulise perioodi jooksul tagasilööke palju.

TempID. Allikas: TempID/Facebook

Tedremaa sõnul kaheldi korduvalt, kas on valitud tootele õige sihtgrupp - meditsiinivaldkond. Just turustamise ja brändinguga tuleb TempID-l kõige enam edasi tegutseda, arvab meeskond ise. Neljaliikmelisele inseneride meeskonnale ongi juba lisandunud abilisi ka turunduse poole pealt.

"Ajujahi" võitjate sõnul hoidis saate tempo meeskonda pidevalt töös, sest igas etapis tuli žüriile midagi uut esitleda. "See oli pigem nagu ajajaht - polnud pikalt aega pidama ega toppama jääda," märkis Tedremaa.

Rait Ranna sõnul loodab TempID tulevikus reformida meditsiiniasutuste süsteemi: kõik mõõtmised võiks jääda tehnoloogia kohustuseks, nii saaks meditsiinipersonal tegeleda vaid diagnoosimise ja raviga.

Suve keskpaigas peaks meeskonnani tootmisest jõudma suurem seeria nutikleepekaid.

Finaaliväärilised ideed olid:

TempID on ühekordselt või korduvalt kasutatav nutikleepekas, mis mõõdab ja salvestab kehatemperatuuri andmed, mis on loetavad mobiilist. Mobiilse rakendusega on võimalik erinevaid tervisenäitajaid analüüsida, pidada ravi-logi ja saata andmed mugavalt arstile. Hoides endas patsiendi koodi, saab toodet kasutada ka patsiendi isiku tuvastamiseks haiglates.

Callmidwife.com, kes loob rasedatele veebi- ja mobiilirakendust Callmidwife.com, mis kasutab meditsiiniekspertide loodud teaduspõhiseid algoritme, mille abil saab naine enda rasedust paremini monitoorida, kaebusi diagnoosida ja koduseid ravijuhendeid kasutada. Lisaväärtusena pakub idee ämmaemanda nõuandetelefoni, live chat konsultatsiooniteenust ja peagi on lisandumas ka videokonsultatsioon, mis kõik on kättesaadavad ööpäevaringselt, seitsmel päeva nädalas.

Callmidwife võitis möödunud nädalal "Ajujahi" korraldatud rahvahääletuse ning sai auhinnaks kohtumise ingelinvestor Rain Rannuga.

Finisher on osaleja, kes spordivõistlusel ületab finišijoone. Finsher.TV võimaldab osalejal oma positiivseid spordiemotsioone meenutada ja sõpradega jagada tootes selleks TV-sarnase video võistleja nime, numbri, koha ja ajaga. Viie kuuga on Finisher.TV esindatud erinevatel spordivõistlustel Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Austraalias.

