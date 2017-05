Prantsuse klubimuusikastaar Michael Calfan esineb Eestis

Michael Calfani house’i ja elektrooniliste rütmidega segatud tantsulood nagu "Treasured Soul" ja "Nobody Does It Better" on juba mitu suve trooninud nii Eesti kui ka kogu Euroopa muusikaedetabelite tipus.

Michael Calfani talenti märkas esmakordselt 2008. aastal Bob Sinclar, tänu kellele sai äsja täisikka jõudnud Calfanist rahvusvaheline staar. Michael Calfanit hinnatakse eeskätt seetõttu, et ta on tänapäeva tantsumuusikasse toonud stiilset ja värsket prantslaslikku rütmi ning tunnetust.

Michael Calfani soojendusesinejana astub lavale särtsakas Sabrina Terence, kes on tuntud nii kunstniku, modelli, telesaatejuhi, sotsiaalmeediastaari kui ka DJ-na. 2014. aastal jõudis Sabrina maailma parima nais-DJ valimisel auhinnalisele teisele kohale.