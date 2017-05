ETVs alustab uus saatesari "Igaühe õigus"

Ekspertide abiga lahatakse teemasid, mis puudutavad igaühe õigust inimväärsele elule, õigust luua perekond, õigust haridusele ja võrdsele kohtlemisele tööturul, samuti keerulisi ja paljuski veel ebaselgeid õigusi internetis toimetamisel ning pagulastega seotud inimõigusi.

"Saates võetakse luubi alla teemad, mis tekitavad ühiskonnas probleeme ja vastuolusid. Näiteks küsitakse, kes vastutab koolist kadunud laste hariduse eest, mis saab fiktiivse abielude lõksu langenud naistest ja kolmandate riikide kodanikega abiellunud inimestest ning kas üldse on võimalik lahendada probleeme, mida need tegelikult kaasa võivad tuua," rääkis saate üks autoritest Ene-Maris Tali.

Saade vaatleb meile antud õigusi, mis esmapilgul tunduvad iseenesestmõistetavad, kuid lähemalt uurides tekitavad rohkesti küsimusi. "Inimõigused, mis kehtivad Eestis ja kogu Euroopa Liidu territooriumil, ei kehti paraku Ameerikas, Araabias. Need ei liigu meiega kaasa. Internetis on olukord veelgi keerulisem, sest seal puuduvad riigipiirid ja suhted on kontrollimatud ja nähtamatud," lisas Tali.

Iga teema saab alguse konkreetsest videoloost, millest koorub välja tegelik olukord või konflikt. Stuudios selgitavad probleeme ja teemat inimõiguste vaatenurgast laiemalt kaks oma ala eksperti.

Uut kuueosalist saatesarja juhib Eeva Esse, stsenaristid-toimetajad on Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, ekspert Mart Susi, kunstnik Ele Krusell, produtsent Ene-Maris Tali.

Saade "Igaühe õigus" on ETV ekraanil teisipäeviti kell 20.05. Saade valmib koostöös Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga.