"Suud puhtaks" otse-eetris kõlas Contra lüürikaga "Haldustuljak"

Kaasa laulmiseks on sõnad siin:

Iga vald oli kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud,

riigihalduse minister isamehe ametisse määratud.

Oi, seal valdu nii palju, kes veel olid liiga vallatud,

pandi nad abiellu, et saaks ära nad hallatud.



Pulmad, jah pulmad! Pulmapidu ülitore.

Viina viiskümmend vaati,

kuulekamatele anti - kes läksid ise paari.

Kuid kes ei tahtnud kaasat - tõsta julgesid kära,

neilt võtsid Korbid ja Aasad sõnaõiguse ära.



Vald ju ei tea, mis talle hea, kui ta väike siis ta hätta jääb?

Kuid Mihhail Korb, nägi kus orb –

leidis talle kaaslase või kaks või kolm.

Pea sünnib laps, vahel ka kaks,

kolme peale sünnib neli-viis.

Koguneb maks, rahakott paks,

spordihalli ehitada nali siis!

Alutagusele metsadesse, mahub aga ühte kaheksa.

Keski põrandale veerevad kokku, see paneb vere kihama!



Tööd rutem saab tehtud, kui hulga on koos,

pool päeva võib minna siis hullamishoos.

Kuid miks armastab Juuru oma juurikat vaid

ja Illuka põlastab vaesemaid maid

Ärge häbenege, vallakesed, liitumisnõu,

meie nõu, kui ei kuula - mängu paneme jõu.

Ühel ilusal päeval te tänate veel,

rikas elu kui mürinaga siia teel.



„Kuule naaber kullake!“

„Mis tahad, hiigelvallake?“

„Tants on tubli, lõbus pilliviis!“

„Kuid valdu kaks veel jäänud siin!

“Hõissa! Pärnu vald viib Tartu valla tantsusammu keerutama.

Peagi leivad ühte kappi panevad

ja siis võivad Tallinna minna elama.

Lüürika: Contra, Karl Ferdinand Karlsoni "Tuljaku" ainetel