Suur ülevaade: Eesti festivalisuvi 2017

Suveni (vähemalt juunini) on jäänud veel vaid loetud päevad ning just nii kaugel ka esimesed muusikafestivalid. Villu Veski on kirjutanud, et Eestis korraldatakse ühe inimese kohta kõige enam festivale, nii et Eestile võiks nimeks anda hoopis Festland. Olgu see statistika ametlik või mitte, igale maitsemeelele leiab tõesti oma. Saate selles veenduda Menu suvefestivalide kaardilt.