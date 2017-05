Suri Onu Eskimona tuntud Evald Rooma

Kurva uudise tegi teatavaks Tartu linnapea oma Facebooki lehel.

Rooma tähistas möödunud aasta 6. juulil oma 105. sünnipäeva, mil ta meenutas, et see võis olla 99 aastat tagasi, kui ta esimest korda jäätist sõi. Ise hakkas Onu Eskimo jäätist valmistama 84 aastat tagasi, kui ta 21-aastaselt otsustas, et peab endale Werneri kohviku eeskujul Husqvarna jäätiseaparaadi ostma.

"See sündis Tartus Jaama tänav 2, kus mul oli suur elamispind, kus tädi aitas mul esimese jäätise keeta. Ja hiljem see hakkas arenema. Järgmisel korral oli see juba laulupeol väljas ja nii see läks," rääkis Rooma "Aktuaalsele kaamerale".

Kaks aastat hiljem, vaid 23-aastaselt asutas Evald Rooma Eskimo jäätisetööstuse, mis müüs jäätist juba ka Pärnus, Narvas ja Tallinnas.