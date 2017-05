Keeleinspektsioon käskis muuta Vene eurolaulja plakateid Tallinnas

Möödunud aastal esindas Lazarev Venemaad Eurovisioonil lauluga "You Are The Only One" ning pälvis ka eestlastelt telefonihääletusel maksimumpunktid.

Sel nädalal Tallinnas üles asuva laulja reklaamplakatid Kristiine ristmikul ja Lasnamäe kanalis jäid aga keeleinspektsiooni tähelepanu alla, kuna olid venekeelsed, kirjutab ERRi venekeelne portaal.

Inspektsioon viitas keeleseaduse rikkumisele ning ähvardas kontserdi korraldajat 1200 euro suuruse trahviga. Esmaspäeval vahetatigi plakatid välja.