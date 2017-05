ERR.ee video: Marju Länik, Aivar Mäe, Peeter Vähi meenutasid Vitamiini-aegu

Väidetakse, et ansambel Vitamiin on Eesti muusikute, eriti lauljate, hüppelaud kuulsusse. Marju Länik, Aivar Mäe ja Peeter Vähi on kõik sellel laual olnud.

Kohtumisõhtul sai teada, kuidas ansambel Vitamiin mõjutas nende hüppeid erinevatesse suundadesse. Kuidas saavad Eestis omavahel läbi levi-, klassikaline- ja koorimuusika? Kuidas kokkupuutepunktid on kõigi kolme muusiku elu mõjutanud? Kuidas ikkagi "igavesel kontserdituuril" ellu jääda? Aga iseendaks?

Õhtut juhtis Sten Teppan ja salvestas ERR Menu.

Eesti Muusika Kuulsuste Koja korraldatav kohtumisõhtute sari toob publikuni Eesti levimuusika legendaarsemad tegelased. Fookuses on inimesed, kelle tegevus on kõige rohkem mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.