Silver Sepp avaldas talveunest ärkamise märgiks loo "Kikas kireja"

"Singli avaldan oma uue muusikalise päikesetõusu ja talveunest ärkamise märgiks," iseloomustas Silver Sepp.

Loo "Kikas kireja" autoriks on Sõrve säärel elav räppar Oliver Parrest ja see on laenatud sealselt proge-folk ansamblilt KÜI. Laulu salvestusel on kasutatud pirnipuust naelapilli ja jalgratta esirattast tehtud trummi.

Uus plaat "Rohtumised" ilmub 14. juunil, mil Sepp suundub koos Kristiina Ehiniga plaadiesitlustuurile. Ehin esitleb oma viimast luulekogu "Kohtumised" ning teeb oma terava sõna ja laulmisega kaasa pea kolmetunnise kontsertetenduse. Tuur kannab nime "Rohtumised ja Kohtumised".

Hooandja ühisrahastusplatvormi kaudu on võimalik kaasa aidata autoriplaadi "Rohtumised" ilmumisele. "Sealsamas Hooandja.ee projektis kogun toetust ja pärituult ka enneolematu neljal rattal liikuva kontsert-purjeka valmimiseks ehk putitan üles oma vana helesinise kastiauto, millele monteerin seitsmemeetrise purje ja helisüstemid ning mille kasti mahuvad ära kõik minu pillid, laulud, improvisatsioonid ja muidugi uued plaadid," selgitas Silver Sepp.