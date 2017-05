Kinoteater taaselustab Murru vangla mälestused

Paul Piigi sõnul üritatakse publikule näidata Murru vangla ruume ja anda edasi mälestusi ja emotsioone, mis tunne võis vangina selles hoones kunagi olla.

"Seal on magala-tüüpi majad, kus vangid olid vabakäigul," kirjeldas Henrik Kalmet, kelle sõnul on paljud vangid neile kurtnud, et praegune kambrisüsteem vanglates on veel hullem, kuna liikumisvabadust on vähem.

Uus etendus on üles ehitatud toonaste mälestuste põhjal. "Tahame pigem taaselustada seda tunnet, mitte tuua sinna näitemängu," selgitas Piik.

Kalmet lisas, et kuna keskkond on nii ehe ja emotsionaalselt laetud, pole mõtet sinna mingit näitemängu viia.