Eestlane Raimo Laosma asub rattaga reisile Kaplinna

Raimo Laosma on otsustanud ette võtta järjekordse rattaretke ja sätib ennast reedel üksi Kaplinna poole teele.

Laosma tunnistas "Ringvaates", et kindlasti tuleb teel ette erinevaid juhtumisi, kuid loodetatavasti midagi tõsist ei juhtu.

"Plaastri ja õmblemisega saad ise ka hakkama," rääkis mees, kellel on kaasas liimid, süstlad ja muu meditsiiniline varustus. "Eelmisel reisil ma parandasin ise hambaid," sõnas ta, öeldes, et nelja kuu pärast hambaarsti juurde minnes ei saadud ka seal aru, kuidas selline asi võimalik on.

22 000 - 23 000 kilomeetrit on matka pikkuseks planeeritud ja peaks kestma umbes seitse kuud. Jaanuari alguseks peab mees oma vanaema 100. sünnipäevaks tagasi olema.

"Selle ratta juures midagi juhuslikku ei ole. Kõik on läbi mõeldud," kinnitas Raimo.

Ratturi sõnul on raske selgitada, miks ta seda kõike teeb, kuid peas on palju huvitavaid mõtteid, mida kõike tahaks teha. Ta tunnistas, et emotsioone tahaks reisil küll kellegagi jagada ning veidi muretseb ka turvalisuse pärast, kuid üldiselt teda üksi reisimine ei morjenda.