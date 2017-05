Netflix põhjustas Cannes'i filmifestivalil meelepaha

Esimest korda Cannes'i ajaloos nõustusid korraldajad võtma võistlusprogrammi filme, mis kinoekraanidele ei jõuagi. Samas on just need filmid saanud kriitikutelt ka kiidusõnu. Festival karmistas nüüd reegleid, nii et tuleval aastal pääsevad programmi vaid need filmid, millele tootja tagab hiljem ka kinolevi.

Festivali juht tunnistas, et elame muutlikul ajal. "Tulemas on uus maailm, seda võime öelda, samas peame hoidma ka vana maailma," rääkis Cannes'i filmifestivali juht Thierry Fremaux "Aktuaalses kaameras".

Cannes'is viibiv Tiina Lokk ütles, et PÖFF oma reegleid muuta ei plaani. "Mina ei usu, et kino kaob. Cannes on eraldi olukord, see ei tähenda, et see pädeb teiste festivalide suhtes. Netflixi poliitika on, et üldse mitte anda väljapoole võrku. PÖFF on alati võtnud külma kõhuga, kas filmid on kusagil üleval. Alati olen võtnud seda kui head reklaami filmile."

Vana maailma hoidmine on aga keeruline, sest miljardidollariliste aastaeelarvetega Netflix kehtestab filmilevis oma reeglid. "On olnud juhtumeid, kus leping on sõlmitud, oled leidnud mingi väikese huvitava filmi ja oled arvanud, et saad sellega üht-teist juba kohalikul turul korda saata ja siis mõned kuud hiljem võtab filmi valmiskujul Netflix ära ja soovib endale ülemaailmseid õigusi. Kui siis produtsendid survele järele annavad, tähendabki see väikeste kalakeste jaoks lepingu ülesütlemist," rääkis filmilevitaja Timo Diener.