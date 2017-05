Suri legendaarne James Bondi näitleja Roger Moore

Moore'i näitleja pagasisse kuulub seitse James Bondi filmi, teiste hulgas näiteks "Live and Let Die" ja "The Spy Who Loved Me", kirjutab BBC.

Mehe perekonna teatel suri Moore pärast lühikest, kuid vaprat võitlust vähiga.

Näitleja suri Šveitsis, kuid maetakse enda soovil Monacosse.

Roger Moore'i võib Sean Connery kõrval pidada James Bondi tegelaskuju kuvandi loojaks. Moore oli kolmas näitleja, kes tuntud Briti salaagenti ekraanil kehastama asus. Ta mängis Ian Flemingu raamatutel põhinevat Bondi aastatel 1973-1985.

Moore'i karjääri läbimurdeks sai 1961. aastal eetrisse läinud telesari "Pühak", mis jooksis kuus hooaega. Pärast kutsuti ta kultussarja "Kelmid ja Pühakud", kus temast sai ka tolle aja kõrgeima palgaga televisiooninäitleja.

Sir Roger Moorist jäi maha veel mitu töös olevat filmi.

Audrey Hepburni juhatusel sai Moore'ist 1991. aastal UNICEFi hea tahte saadik.

Kõik James Bondi filmid, kus Roger Moore peategelast kehastas:

"Live and Let Die" (1973)

"The Man with the Golden Gun" (1974)

"The Spy Who Loved Me" (1977)

"Moonraker" (1979)

"For Your Eyes Only" (1981)

"Octopussy" (1983)

"A View to a Kill" (1985)