Õllesummeri programmi lisandusid Tommy Cash ja I Wear* Experiment

Festivalil toimuv Tommy Cash XXL-live on seni kõige suurem Tommy Cashi kontsert Eestis. "Meie eesmärk pole niisama šokeerida. Meil on läbimõeldud kontseptsioon ja ükski detail ei pääse lavale lihtsalt selleks, et kellelgi suu lahti kukuks. Tommy Cashi muusika ja visuaal on kindla sõnumiga. Õllesummer festivalil tuleb sellise produktsiooniga live, mida me ise kunagi varem teinud ei ole ja töötame väga kõvasti et tuua sinna maailmatasemel show," selgitas Tommy Cashi mänedžer Anna-Lisa Himma.

Cahsi kontsert on alla 18-aastastele mittesoovitatav.

Kasabiani soojendab I Wear* Experiment

"Me oleme Kasabiani plaadid ikka ribadeks kuulanud," ütles I Wear* Experimenti liige Hando Jaksi. "Oleme ise nende tõelised fännid juba ammustest aegadest."

Hando ja bändi trummar Mikk Simson on käinud ka Kasabiani kontserdil Manchesteris. "See on tõesti väga äge bänd ja nende lived on suurepärased. Ise loodame kontserti lava kõrvalt vaadata ja nende pealt õppida. Lava kõrvalt seepärast, et tahaks ka tehnilist poolt näha. Kasabiani festivalikogemus on meeletult suur. Ilmselt esinevad nad juba ainuüksi ühe suve jooksul rohkem festivalidel kui kõik Eesti bändid kokku."

Eesti artistidest astuvad Õllesummeril üles veel Mahavok koos Marten Kuningaga, Liis Lemsalu, Orelipoiss jpt.