Festivalil Orient kõlab maailma kõige kurvemaks peetav pill

Duduki heli saab peagi kuulata live’is ka Eestis. Esimesel juunil toimub Vabal Laval Armeenia ansambli Avetaran ja Armen Andranikjani kontsert, kus seda pilli kasutatakse. Kontserdi teises pooles kõlavad Jaapanist pärit taiko-trummid.

Duduki dramaatilist heli on muuhulgas kasutanud Peter Gabriel Martin Scorsese suurfilmi "The Last Temtation of Christ" muusikas ja üks tuntumaid filmimuusika autoreid Hans Zimmer eeposlikus "Gladiaatoris" ning filmiseerias "Kariibi mere piraadid".

Ida muusika festival Orient toimub Telliskivis Vaba Laval 31. maist 4. juunini. Kontsertide eel ja ajal on avatud ka idamaine basaar ja Anna Litvinova Maroko-teemaline maalinäitus.