Tätte ja Pehk lähevad Jaani-tuurile "Laululoojad"

Pehk ütles, et eks nende mõlema loomingus ole nii nukrat nooti kui ka lõbusaid lugusid. Tätte sõnas, et kui tema alustas oma lauljateed, siis taheti ainult kurba laulu, nüüd aga räägitakse ainult lõbusatest lugudest.

Tuleb see siis sellest, et Vilsandil juhtub vähe või on asi vanuses, mõtiskles Tätte, et miks viimasel ajal uued laulud pähe tulla ei taha.

"Enne siia tulekut istusin tund aega Solarise ees, vaatasin inimesi ja juba hakkasid vaikselt ideed tulema," sõnas ta, lisades, et Vilsandilt ta ära kolida siiski ei soovi.

Pehk aga soovitas kõigil Türi järve ümbrusesse jaapani kirsside õitsemist vaatama minna.

Duo esitas saates Jaan Tätte loo "Vaata, mis sa tegid".