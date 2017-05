Liina Vahtrik ja Piret Krumm sattusid popmuusika äraarvamismängu

"Minult on tihtipeale küsitud, et miks sa ise midagi ei kirjuta. Ma olen seda meelt, et maailmas on juba nii õudselt palju head muusikat, filme ja kirjandust ja kunsti olemas, et mitte keegi ei jõua iialgi seda läbi töötada. Miks ma peaksin seda veel juurde tootma? Ma parem võtan sellest varamust, mis juba olemas ja tõstan midagi esile," kõneles Vahtrik. Selle peale ütles Krumm, et tema lihtsalt ei oska muusikat kirjutada.

Ta lisas, et repertuaarivalikul on nad lähtunud sellest, mis endale meeldib. "Fixist kuni Genialistideni välja," selgitas Krumm.

"Ringvaade" mängis stuudiokülalistele tuntud lugusid popmuusika kullavaramust ja palus neil ära arvata, millega tegu, ning seejärel ka ise vastavat lugu laulda. Vaata, kuidas näitlejad ülesandega hakkama said.