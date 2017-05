Clint Eastwood vihjas ekraanile naasmisele ning kritiseeris poliitkorrektsust

Eastwoodi viimane näitlejatöö jääb 2012. aastasse, kui ta mängis üht peaosa filmis "Mängus tagasi", vahendavad AP ja Yahoo.

Varemgi nn poliitilise korrektsuse vastu sõna võtnud Eastwood sõnas muu hulgas, et tänapäeva tingimustes ei saaks 1971. aasta linateos "Dirty Harry" sündida.

"Paljud inimesed arvasid, et see oli poliitiliselt ebakorrektne. See oli ajastu algus, kus me täna oleme, kui kõik arvavad, et kõik on poliitiliselt korrektsed. Me tapame end seda tehes. Me oleme kaotanud huumorimeele," tõdes Eastwood.

Eastwood mängis "Dirty Harrys" antikangelasest politseinikku, kes rassistist, homofoobist ja psühhopaadist sarimõrvari Scorpio jälgi ajas ja ta lõpuks ka kätte sai.