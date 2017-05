Bombillaze uus plaat ilmub Indias

Raggamastad ansamblist Bombillaz on saanud valmis uue päikselise laulu ”Sun is Shining”, mis on esimene singel peatselt Indias, plaadifirma Roots of Pushkar Records labeli alt ilmuvalt Bombillaze uuelt kauamängivalt.

"Sun is Shining" räägib meile, et vaatamata üleüldisele asjadekultusele on siiski maailmas veel asju, mida ei saa osta raha eest ja just head bändi tehes on võimalik kogeda tõeliselt võimsaid elamusi.

Ansambli Bombillaz koosseisu kuuluvad: Kill Kaare aka KillBaba - laul, Tõnis Leemets - kitarr, Tanel Liiberg - basskitarr, Arno Kalbus aka Ornu Maharaj - trummid, Kristjan Jõemägi - rütmipillid, Arto Moisala - saksofon. Külalisliikmena laulis kauni naishääle stuudios sisse Triin Toomesaar.

Kuulake lugu.