Bebe Rexha esineb Weekend Festival Balticul

Viimasega koostööst sündis ka miljonite lemmikhitt "In The Name of Love". Lisaks lisandus paljude fännide poolt pikkisilmi oodatud Hollandi dj ja produtsent R3hab; Valentino Khan, kes on korraldajalt muuhulgas soovinud lava taha kahte Godzilla- või sisalikukostüümis daami; Soome tulevikulootus The Second Level ning Stig Rästa uus projekt Kisma.

Eelnevalt on festival 2017. aasta augustiks kinnitanud järgnevad artistid: Alan Walker, Alesso, Alex Mattson, Alma, Andres Puusepp, Alok, Armin van Buuren, Bass Modulators, Bombossa Brothers, Brennan Heart, Camo & Krooked, Cartoon, The Chainsmokers, Chase & Status, Cheat Codes, Clean Bandit, Coverk x Byte, deadmau5, Don Diablo, Futuristik, Flux Pavillion, GTA, Jauz, Kristjan Hirmo, Kungs, Macky Gee, Madison Mars, Martin Garrix, MHKL, Matrix & Futurebound, NOËP, Proteus, Púr Múdd, Radical Redemption, Rae Sremmurd, Sub Focus, Syn Cole, Tchami ning Tungevaag & Raaban, Wild Motherfuckers ja [Ex] Da Bass. Järgmised esinejad saavad teatavaks 29. mail.

Weekend Festival Baltic toimub 3.-5. augustini Pärnu rannas.