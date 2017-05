Ülle Rästa: laps on Stigi palju muutnud

"Superpalju on (laps - toim) muutnud. See muutus käis niimoodi üleöö nipsust. Isaks saamine on mingi imeline fenomen, mis tõesti toob välja inimese tegeliku loomuse," rääkis Ülle Rästa Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...".

"Ta on väga asjalik, mitte et ta enne nüüd udupea oleks olnud, aga ta on üliasjalik," selgitas Ülle muutusi. "Ta on oma õrna poolt nüüd väga palju näidanud. Minu jaoks ta vanasti oli selline pigem oma tundeid vaos hoidev mees, aga tänu lapsele ta ei suuda neid enam varjata."

Ema sõnul näeb ta nüüd Stigi kogu aeg naeratamas ja lapsega õrnutsemas. "Seda on lihtsalt meeletult tore vaadata," lisas ta.

Ka Stig ise tunnistas, et lapse saamine muudab meest tõesti: "Absoluutselt. Üks ninnu-nännutamine käib päevad läbi."