Ivo Linna: vanemad on lollakamad, aga last ei peta

"Olen tähele pannud, et lastelaul, olgu see rääkimas rongist, mis sõidab tsuhh-tsuhh-tsuhh... väga tore - kõik neid lugusid teavad. Last on raskem petta ära oma esitusega kui täiskasvanut," selgitas laulja Ivo Linna saates "Hommik Anuga". "Sa pead lapseni jõudma selle lihtsakoelisemana tunduva loo kaudu ka. Kui sa lähed last lollitama, siis... lapsed on targad! Vanemad on lollakamad, need petab ära kuidagimoodi, aga last ei peta."

Lastelaulude kontsertidega "Mina ka" alustatakse juba 31. mail Tartus, edasi liigutakse Pärnusse ja Tallinna.

Mai lõpus esitletakse Tallinnas ka värsket lasteplaati "Mina ka", kus Daniel Levi ja Kristel Aaslaid kannavad tuntud laule uues kuues ette. ERR Menu teeb esitluselt ka otseülekande, mida saab jälgida 30. mail algusega kell 18.00.