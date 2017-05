Unehäired võivad inimesi salakavalalt kimbutada

"Ärkad hommikul üles, oled justkui väga reibas, teotahet täis. Tundub, et võiks joosta maha terve maratoni. Päeval hakkab tekkima unisus ja see on veel kuidagi tavaline, ei tekita mingit alarmi. Aga kui sõidad perega autoga ja sa jääd roolis magama niimoodi, et näed unes edasi, kuidas sa sõidad autoga..." rääkis Marek Strandberg oma kogemustest saates "Hommik Anuga".

"See tähendab, et sind aetakse üles, kui sa hakkad kraavi sõitma. Sa ei ole aru saanud, et oled magama jäänud, kuna sa näed unes edasi seda, kuidas sõidad autoga. See oli nagu esimene märk selle kohta, et häired on tõsised ja need mõjutavad psüühikat," tõdes Strandberg.

Sarnaseid juhtumeid autoroolis on apnoega võidelnud mehel veelgi olnud.

Hea une keskuse peaarst Heisl Vaheri sõnul oleneb unevajadus küll indiviidist, kuid keskmiselt seitsme tunniga ööpäevas peaks täiskasvanud inimene hakkama saama. Naised vajavad küll veidi rohkem und kui mehed ning loomulikult ka lapsed ja teismelised.

"Uni paneb paika selle, kuidas me endaga päeval toime tuleme," sõnas Vaher.

Naiste uneapnoe on arsti sõnul tunduvalt salakavalam ning tihti on juhuseid, kus naisel ravitakse depressiooni, kuid tegelikult on tegemist hoopis unehäiretega. Vaher soovitab kindlasti kontrollida oma une kvaliteeti, kui inimene püsivalt tunneb ennast päeval väsinuna.