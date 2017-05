Portugalis elav eestlanna: Eurovisiooni võit on siin tohutult oluline

"See (võit - toim) on portugallastele tohutult oluline. Seda enam, et nad on tõepoolest ligi pool sajandit seal festivalil osalenud, aga neil ei ole kordagi õnnestunud võita. Nüüd siis esimest korda lõpuks tuli see võit neile koju kätte," rääkis Masso saates "Hommik Anuga".

Naise arvates võib seda võitu vaadata ka veidi laiemalt, kuna Portugal on viimastel aastatel Euroopas olnud pigem musta lamba seisus. Kriisi ajal oli Portugal üks nendest riikidest, kellel läks kõige kehvemini. "Nüüd siis järsku väga lühikese ajaperioodi, ühe aastakese vältel on Portugal tõusnud tuhast," naeris Masso, kelle praegune koduriik sai mõned kuud tagasi ka Euroopa meistritiitli jalgpallis.

Portugali võit tuli üllatusena ka kohalikele, kuna tegelikult ennustati võitu ju Itaaliale. Huvitaval kombel polnud Salvador Sobral varem Portugalis kuigi tuntud, pigem teatakse rohkem tema muusikuna tegutsevat õde, kes oli ka võidulaulu autor.

"Ta võtab seda melu, mis tema ümber toimub, suhteliselt rahulikult," sõnas Kaisa Masso. "Kui ta tuli Portugali tagasi, siis juba lennujaamas ja sellele järgnenud pressikonverentsil ta ütles, et ei ole mingisugune rahvuskangelane. Ta lihtsalt läks ja tegi seda, mida talle meeldib teha," selgitas Masso, kelle sõnul on Sobrali sõnavõtud tihti ilma filtrita ning ütleb otse oma mõtted välja.

Suure tõenäosusega toimub järgmisel aastal Eurovisioon Lissabonis, kuigi Masso sõnul on räägitud ka näiteks Portost, Farost ja teistest linnadest.