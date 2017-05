Muusikal "Mamma Mia" saab järje

Ka uue filmi osades säravad taas Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan ja Colin Firth, kirjutab BBC.

Loomulikult kasutatakse ka seekord menubändi Abba aegumatuid hitte. Ansambli liikmed Benny Andersson ja Björn Ulvaeus astuvad filmitegijate kampa produtsentidena.

"Mamma Mia: Here We Go Again" peaks esilinastuma juba järgmisel suvel.

Esimene film põhines Broadway muusikalil, kuid järje kirjutab ja ka lavastab Briti filmitegija Ol Parker.