Trad.Attack! laulab halba eemale

Värske albumi arvustusi ootab bänd mitte ainult Eestist, vaid kokkuleppeid on sõlmitud suveks juba ka näiteks Briti ajakirjaga.

Mitmed värsked lood sisaldavad eestlaste jaoks tuntud vanu liisusalme, mida võõrkeeltesse tõlkida on väga keeruline.

Trad Attack!i lood sünnivad peamiselt Tartus leiduvate arhiivimaterjalide põhjal. Nii näiteks kuulas Sandra seal mitmeid hundiloitse, mis ka laulu sisse jõudnud. Iga müüdud plaadi pealt otsustas ansambel annetada ka 50 senti arhiivile, mille eest plaanitakse Saaremaa laulude väljaanne digitaliseerida.

Need vanad laulud on rahva seas tekkinud ja omamoodi väega. Näiteks hundisõnad on sündinud hirmust huntide ees: "Inimesed on uskunud sellesse, ilmselgelt ongi see nii olnud. Nad tõesti kartsid neid hunte," rääkis Sandra. "Ma tunnen seda laulu lauldes ka, et mingi mõju sellel on. Ma ei tea, mismoodi see tänapäeva tranformeerub, aga paha läheb eemale."

Lugu "Kallimale" salvestus oli Sandra Vabarnal juba ammu olemas, mida ta kuulas ja õppis, kuid Jalmarile see alguses ei sümpatiseerinud ning ta arvas, et see Trad.Attack!i repertuaari ei sobi. Seejärel võtsid Tõnu Tubli ja Sandra pärast Jalmari proovist lahkumist tema kitarri ja tegid loo siiski valmis. "Siis tuli Jalmar ja ütles, et sobib küll," sõnas Sandra. "Ei, siis tulin mina ja mängisin õigeid akorde lihtsalt," kommenteeris seepeale Jalmar. Bänd proovis muusikale ka ise kaasa laulda, kuid see ei sobinud kellegi hinnangul ning nii kuulebki loos vaid vana arhiivisalvestist. "Laseme ainult nendel toredatel vanadel naistel seal soleerida," selgitas Sandra.

"Kallimale"

