Pärast Mikiveri ja Ulfsaki lahkumist napib filmidele hääleandjaid

Ulfsak kehastas mammut Mannyt hittsaagas "Jääaeg", millel tuleb järgmisel aastal välja kuues osa: "Selle lünga täitmine saab olema kõva pähkel," ütles produktsioostuudio Orbital Vox omanik Uku Toomet Õhtulehele.

Juulis esilinastuvas filmis "Autod 3" asendab seni veoauto Macki rolli lugenud Mikiveri 46-aastane teatrilavastaja Erki Aule, kes tegutseb nii dubleerija kui ka dublaažirežissöörina.

Ka loodusdokkide tegijana tuntud filmiopetaator ja -lavastaja Rein Maran, kes on oma filmides kasutanud nii Tõnu Mikiveri kui Juhan Ulfsaki häält, nendib, et vanameistrite lahkumise järel on seis meeshäälte koha pealt hapu: "See on ülimalt keerukas olukord, Tõnu oli niivõrd oma, et ma ei kujutanud ettegi, et peaksin nüüd kellegi teise leidma," tunnistab ta.

Tõnu Mikiver jõudis filmide dubleerimise kõrval anda hääle ka lugematutele seriaalidele.