Seto Folk korraldab Petseris kohvikukontserdi

Kiiora sündis 2010. aastal, kui võeti nõuks üheskoos levinumaid sajanditaguseid tantsulugusid mängida. Repertuaari on aja jooksul lisandunud palasid lähinaabritelt ja soome-ugri rahvastelt ning aina enam annab tooni autorilooming. Sellise multikultuurse panoraami eesmärk on näidata, et pole vahet, kas lugu on sündinud eile või sajandi eest, pärit enda peast või Uusvada külast, särtsakas pillimäng on alati ühtviisi kaasahaarav.

Nimi Kiiora on pärit Anne Vabarna lauldud seto eeposest "Peko". Selle võimsa tammenuia andis Pekole tema isa, et vajadusel relv kirstupõhjast haarata ja vaenlasele vastu astuda. Samuti pani kiiora rukki vohama, kui seda põllule näidata. Praegu nimetatakse kiioraks Setomaa ülemsootska valitsussaua.

Kiiora on senise tegevuse jooksul andnud ligi sada kontserti, peamiselt Setomaal ja Eestis, aga ka Venemaal, Luksemburgis, Prantsusmaal, Saksamaal, Soomes. Ansamblil on ilmunud debüütalbum "Püdsäjüräjidõ pido".

Seto Folgi Petseri kohvikukontserdile on sissepääs prii.

Muusika- ja matkafestival Seto Folk "Metsa poole" toimub Setomaal Värskas. Pidu läheb laanes lahti 16. juunil ja kestab kolm päeva.