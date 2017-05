Marko Matvere: Eurovisiooni laulud on hingetud enamasti

Muusik, näitleja ja lavastaja Marko Matvere tõdes, et Eurovisiooni muusika on talle sügavalt vastuvõetamatu ning lood, mida seal lauldakse, ei meenuta talle laule.

Pigem meenutavad Eurovisioonil kõlavad palad Matvere hinnangul mingeid võikaid konstruktsioone: "Minu jaoks on need igavad, aga võib-olla kellegi jaoks on need ilusad ja põnevad. Eurovisiooni laulud on hingetud enamasti, seal ei ole tõde," rääkis muusik Õhtulehele.

"On väga palju lihtsa talurahva laule, isegi meie omi orjalaule, kus inimene soiub 15 minutit järjest ühte ja sedasama ning ka seal on rohkem tõde sees kui Eurovisiooni lauludes," avaldas Matvere arvamust. Tema sõnul on keskmise eurolaulu tõlget vaadates asi päris hull ning ta ei mõista, miks see inimestele meeldib, kuna enamikel lauludel pole üldse hinge sees. "Mõni ikka üritab vähemalt," lisas ta.