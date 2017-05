Ahhaa keskuses saab uudistada tõelisi inimkehi

Tartus Ahhaa keskuses on avatud näitus, kus vitriini on laotatud päris inimesed. Kokku on näitusel üle 100 eksponaadi.

Kõik eksponaadid pärinevad 12 inimeselt.

"Tegemist on sellise protsessiga, mille käigus rasvad ja vedelikud inimkehast eemaldatakse ja järelejäänud kogum, rakud täidetakse silikooni ning plastmassilaadse massiga, mis aitab organitel säilitada oma kuju, aga muudab nad vastupidavaks," selgitas Ahhaa keskuse juht Pilvi Kolk "Ringvaatele". Organid ei lagune sellisel töötlemisel tavapärasel bioloogilisel kujul ära.

Ühe inimkeha plastineerimine võtab aega vähemalt kaks tundi.

Inimkehad pärinevad Hiinast ning tegemist on inimestega, kelle lähedased pole surnukehadele järele tulnud.

"Tunded olid inimestel kindlasti siis, kui nad olid elavad. Neil olid igasugused tunded ja asjad, nüüd on ainult keha," kommenteeris Tartu ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maamets olukorda, kus tõelised inimkehad on annetatud teaduse tarbeks teistele uurimiseks.

"Kõrgharidusega loodusteadlane või ka meditsiinitudeng tõenäoliselt siin sõna otseses mõttes uusi teadmisi ei saa, arvan, et see on sihitud ikkagi palju laiemale seltskonnale," arvas Maamets. "Ma soovitaks tulla siia vaatama hästi noorelt, siis tavaliselt on paljud eelarvamused välja kujunemata."