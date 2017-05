Türil peetakse 40. lillelaata

Tänavune jahe kevad on toonud aiapidajatele palju lisatööd, aga seda enam on põhjust nüüd, mil ilmad soojaks läksid, kõigil aiahuvilistel sõita kevadpealinna Türile, kus pühapäevani peetakse 40. lillelaata.

Pärnumaa lillekasvataja Maie Vridolin on üks neist püsilillede kasvatajatest, kes sai tunda, kui tülikas, töörohke ja kallis on taimekasvatajale pikalt külmana vindunud kevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen oma aeda pidanud juba küllaltki kaua, aga sellist kevadet ei ole veel üle elanud. 25. märtsist alustasin juba potitamist ja siis kogu aeg kasvuhoonesse, kasvuhoonest välja, kasvuhoonesse, kasvuhoonest välja. See oli väga ränk tassimine," selgitas ta.

Harjumaa roosikasvataja Rein Joost on Türi lillelaadal käinud aegade algusest saadik. Ka temale tähendab külm kevad palju lisatööd, ent ka seda, et ilus õitsemise aeg on alles ees.

"Need on nüüd külmas kilemajas aetud õitsema. Ja seal on kergelt kütet, aga mitte palju. Tänavune kevad on meile olnud väga õnnelik teatud mõttes. Olgugi, et ta on hiline, aga kõik ilus õitsemise aeg on veel ees. Kõik on ees, aga külmad on möödas," rääkis Joost.

Viljandimaa viljapuude kasvataja Elmar Zimmer jahedate ilmade üle kurda, sest loodetavasti pole puude õitsemise ajal enam öökülma karta. See tagab korraliku saagi.

Zimmeri kinnitusel tasub lillelaadal käia. "Siia tulevad kohale tõsised aiandushuvilised ja ostmine on kõva. Türi lillelaada kiituseks tuleb seda öelda, et laat on hästi organiseeritud ja kõik on rahul. Kõik on õnnelikud ja ma loodan, et järgmised 40-50 aastat osatakse jätkata," ütles Zimmer.