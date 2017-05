Danel Pandre tutvustas maailma suurimat mootorratast

Ürituse korraldaja Danel Pandre sõnul paneb erakordne mootorratas temal südame teistmoodi põksuma küll ning tegemist on suisa kunstiteosega.

"Selle ratta muudab väga-väga eriliseks see, et talle on pandud Chevrolet Corvette'i mootor, mille litraaž ehk siis suurus on 5,7 liitrit," selgitas Pandre.

Ratas kaalub üle poole tonni ning võimsus on umbes 450 hobujõudu. Aastas toodetakse selliseid mootorrattaid ca 300-400.