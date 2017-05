Grillispordi hooaeg on peagi ametlikult avatud

Grillimeister Enn Tobreluts käis koos grilligurust ameeriklase Byron Chismiga "Ringvaate" stuudios rääkimas maailma grillitrendidest ning tutvustasid kahte isevalmistatud maitseainet.

"Ameerika on grillimise kodumaa ja paljud trendid saavad sealt alguse," selgitas Tobreluts, kelle sõnul on Ameerikas palju magusaid maitseid. "Üldises maailmas on järjest trendikamad naturaalsed maitsed," lisas ta.