Rakvere korrastab võistluse käigus nõukaaegseid paneelelamuid

Linnas on kolme-nelja erinevat tüüpi korrusmaju ja neile on ette nähtud erinevad lahendused. Ühistud ei pea võtma kogu projekti, aga jälgida tuleb välisilmet ja värvi.

"Siiani üheks parimaks näiteks korterelamute rekonstrueerimise kontekstis on kindlasti Rakvere," tõid ka KredExi eksperdid linna esile. "Näiteks juba 2010. aastal korraldati kesklinna korterelamute piirkonnas arhitektuurikonkurss, mis võimaldas näha piirkonda tervikuna ja leida olemasolevate korterelamute rekonstrueerimiseks linnaruumi sobivad arhitektuursed lahendused. Eelmise korterelamute rekonstrueerimismeetme jooksul tehti seal ka mitmed majad korda ning piltlikult öeldes jätkati uue meetme avanedes sealt, kust enne pooleli jäi. Järjepidevuse seisukohast on seega väga oluline see, et olemas oleks mõned head näited, mis innustavad ka naabermajade elanikke oma maja korda tegema."

Kuna hoonete terviklik rekonstrueerimine on pikk ja keeruline protsess, koosnedes väga erinevatest etappidest, peavad selle osalised omama häid organisatoorseid, juriidilisi, finants- ja ehitusalaseid teadmisi. "Rakvere korteriühistud on palganud töid teostama tugeva kogemuspagasiga valdkondlikud eksperdid, kes konkreetselt oma valdkonnale spetsialiseerudes on suutnud väga tõhusalt vajalikke protsesse juhtida," selgitas KredEx. "See tagab parema lõppkvaliteedi ja võimaldab ühistutel ka hilisemaid probleeme vältida, sest meeles tuleb pidada seda, et maja tehakse korda mitmekümneks aastaks, mistõttu tasub meeles pidada vanasõna "üheksa korda mõõda, üks kord lõika"."

