Eva Vaino esimesest soolosinglist: see on väga aus mina

"See on väga aus mina. Ma arvan, et ma olin seda, nii hästi kui oskasin, ka Tiger Milkis, aga ma olin palju noorem ja Tiger Milk oli muusikaliselt mu esimene armastus. Eks seal me teeme kõik omad vead. Eks see on naiseks kasvamise lugu ka nagu see singel, millele video valmis sai," rääkis lauljatar Eva Vaino ETV 2 saates "Eesti TOP 7".

Eva kinnitas, et Tiger Milk praegu enam ühist muusikat ei tee. "Seal on nii palju asju, inimsuhted on lihtsalt keerulised ja millegi pärast on nad loominguliste inimeste vahel eriti keerulised," põhjendas lauljatar.

Kui Tiger Milk toimis suuresti DJ Meelis Meri kogemusel, siis sooloprojekti veab Eva üksi. "Tiger oli väga palju Meelise kogemuse pealt minu jaoks, kuna mina töötasin pigem temaga koos. Nüüd peab üksi hakkama saama, mis on kasvatav kogemus," selgitas Eva.

Eva tunnistas, et uus muusikavideo "Waiting Game" viitab mitmes mõttes vabanemisele. Tegemist on julge videoga, kus näeb lauljatari üsna napis riietuses. "Ega mul live'is ka väga palju riideid seljas ei ole. Mind on nähtud küll. Teiseks ma usaldasin Indrek Arula käekirja. Ma ei ütleks, et see on eelkõige paljastav, ma julgen arvata, et see on eelkõige maitsekas," kirjeldas lauljatar uut muusikavideot.

Lauljatar lisas, et plaanib avaldada veel uut muusikat. "Mul ei ole sahtlis albumit, aga kõik, mis valmis saab, ma annan ära, sest teate, see muusika ei ole minu oma, seda ainult kanaldatakse minule," selgitas ta.