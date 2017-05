Tuuli Rand valab uues videos pisaraid: kogu raskus on seal ehe

Uue muusikavideo autor on Elise Eimre ning Rand rääkis, et üheks video kontseptsiooniks oli nutmine. "See oli väga huvitav katsumus mulle endale ka. Kõik olid emotsioonid, päris pisarad. Ju mul oli endal ka mingitest eelnevatest asjadest lahti öelda, pisarad on täitsa minu enda. Kogu raskus on seal ehe," tõdes Rand ETV 2 saates "Eesti TOP 7".

Ranna sõnul ongi vahepeal vaja uut lugu, et midagi vana enda jaoks ära lõpetada. "Igatsemine oli see, mida ma tahtsin väga sinna loosse ja visuaali püüda," rääkis Rand oma uuest loost.

Ranna eelmine laul "Salty Wounds" ilmus veidi rohkem kui aasta tagasi. "Törts tuleb volüümi maha keerata, et see siis uuesti peale keerata," selgitas Rand, miks ta vahepeal aja maha võttis.

Avalikkusest eemale hoidnud lauljatar lisas, et sai selle aja jooksul iseendas selgusele. "Ma olen natukene otsinud iseennast, vaadanud, mis ma tegelikult tahan siit elust, mida ma tegelikult tahan öelda. "Mine" on esimene täitsa minukirjutatud lugu," ütles Rand.

Hiljuti alustas muusik reklaamiõpinguid ülikoolis, et anda Windy Beachile tasandeid juurde. Rand on enda sõnul nii loova hingega, et tundis visuaalse maailma vastu üha rohkem huvi. "See viis mind selleni, et ma tahan seda õppima minna. Nüüd ma olengi reklaamis ja imagoloogias," ütles Rand.