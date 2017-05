Lenna ja Estonian Voices ühinevad sel suvel

Kaasas on ka Lenna bänd ja üheskoos jõutakse viite looduskaunisse Eesti kontserdipaika. Lavale tullakse nii koos kui ka eraldi, esitusele tulevad mõlema bändi parimad lood ning palju põnevaid ühislugusid, osad neist on juba teada igale Eesti muusikasõbrale, aga ka täiesti värsked lood, mis on kirjutatud spetsiaalselt selle tuuri jaoks.

"Loomulikult oli koostöö aluseks esmalt muusikalise maitse sobivus. Kuid eelkõige meeldib meile Lenna hääl ning andekad muusikud tema bändis," sõnasid muusikud Estonian Voicesest. "Oodata on mõnusat vibe'i ja sooja, suvist atmosfääri. Meil on seniste proovide käigus tekkinud juba väga vahva sünergia," lubas Lenna.

Kontserdid toimuvad:

K 02.08 Tallinna Kultuurikatla aed, Pada kell 20.00

N 03.08 Luunja roosiaed kell 20.00

L 05.08 Pärnu Reiu jõe kallas kell 20.00

P 06.08 Varbuse muusikamõis, Põlvamaa kell 16.00

K 10.08 Viimsi vabaõhumuuseumi õu kell 20.00